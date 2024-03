Djokovic, che succede? Dalla Serbia sicuri: salta Miami, il motivo

SportFair

Il 2024 di Novak Djokovic non è iniziato nel migliore dei modi. Il tennista serbo, favorito numero 1 per la vittoria degli Australian Open, è stato eliminato in semifinale da Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. Una sconfitta che ha bruciato parecchio, tanto che Djokovic ha deciso di ripresentarsi direttamente a Indian Wells, torneo che ci teneva tanto a vincere, visto che non giocava dal 2019.

Anche questa volta un italiano sulla sua strada, Luca Nardi, numero 123 al mondo col poster di Nole in camera: una sconfitta, arrivata al terzo turno, che sembra aver segnato in maniera profonda il campione di Belgrado. Djokovic, nella conferenza stampa post partita, ha speso parole di dura autocritica parlando di basso livello delle sue prestazioni.

Quando gioca Novak Djokovic? Possibile ritorno a Montecarlo

Secondo Sasa Ozmo, autorevole insider serbo nel mondo del tennis, Novak Djokovic dovrebbe saltare il torneo ATP di Miami. Sei i successi in passato sul cemento americano, torneo nel quale Nole si è sempre trovato a proprio agio. Se la decisione dovesse essere confermata, è evidente che Nole non si ritenga in un momento psicofisico ideale per performare al meglio. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere quello del Masters 1000 di Montecarlo, l’inizio di una stagione su terra battuta particoarlmente sfidante.