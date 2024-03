Indian Wells, la sconfitta con Nardi è uno shock per Djokovic: “deluso dal mio livello”

SportFair

Novak Djokovic cade ad Indian Wells! Il numero 1 al mondo è stato eliminato nella notte da Luca Nardi, tennista italiano, 123° al mondo, ripescato nel tabellone principale del primo Masters 1000 della stagione come lucky loser.

Un ko amaro per il serbo, numero 1 al mondo, che in conferenza stampa non ha nascosto tutta la sua delusione.

Djokovic analizza il ko con Nardi ad Indian Wells

“Innanzitutto devo fare i complimenti a Luca, ha giocato un tennis eccezionale, specialmente nel terzo set. Non lo conoscevo bene, però l’ho visto giocare qualche volta e sapevo che era in grado di imporre il suo ritmo da fondocampo, in particolare col dritto. Si muove bene e ha una gran mano e inoltre non aveva niente da perdere, essendo subentrato nel tabellone come lucky loser. Ha meritato la vittoria, mentre io ho giocato davvero malissimo, sono molto deluso dal mio livello di gioco. Ho commesso una marea di errori gratuiti, ho giocato in maniera troppo difensiva mentre lui invece era molto aggressivo, penso questo abbia fatto la differenza”, ha dichiarato il numero 1 al mondo.

“Dovrò sicuramente analizzare quello che è successo, le cose che avrei potuto fare meglio in fase di preparazione del torneo. Nel corso degli anni, invecchiando, sono diventato per forza di cose più selettivo a livello di programmazione, gioco meno, mi concentro sugli appuntamenti più prestigiosi. Non venivo qui da cinque anni e volevo ottenere un grande risultato, ma non è andata come volevo”, ha aggiunto Djokovic, che non è al momento certo di essere in campo al Masters 1000 di Miami: “non ne ho la certezza: sinceramente ho bisogno di qualche giorno per pensarci”.