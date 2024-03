Divorzio Djokovic-Ivanisevic, il retroscena: le voci sulla violenta lite

SportFair

E’ in corso il Miami Open e l’assenza di Novak Djokovic non è di certo passata inosservata. Il tennista deve fare i conti con problemi fisici e soprattutto con la bufera del divorzio con l’allenatore Goran Ivanisevic. Le cause della separazione non sono state comunicate ufficialmente.

Dall’estero iniziano a circolare le prime indiscrezioni: secondo quanto riporta Sportskeeda, che cita fonti vicine al campione serbo, la bomba sarebbe esplosa a Indian Wells, quando Djokovic e Ivanisevic avrebbero pesantemente litigato. Il motivo? Il serbo si sarebbe allenato poco, male e controvoglia, mandando su tutte le furie l’allenatore croato.

Le altre motivazioni

A provocare un’ulteriore frattura ci sarebbero anche le idee per la programmazione del 2024: l’obiettivo di Djokovic è farsi trovare pronto per Parigi e conquistare l’oro olimpico, l’ultimo tassello di una carriera vincente. Per raggiungere il traguardo nella testa di Djokovic ci sarebbe l’idea di saltare Wimbledon. La prospettiva avrebbe trovato il disappunto del suo ex allenatore.