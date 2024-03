Djokovic sorprende, le rivelazioni sul nuovo coach: “non so se ce ne sarà uno”

SportFair

Novak Djokovic ha annunciato pochi giorni fa la separazione dal suo coach Ivanisevic. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha bisogno di cambiamenti per ritrovare una competitività apparentemente perduta: mai un inizio di stagione è stato così deludente per lui.

Parlando alla stampa del suo paese, durante una conferenza stampa per la presentazione di un documentario sul suo mentore Nikki Pilic, Djokovic è tornato a parlare della sua decisione, focalizzandosi anche sul prossimo allenatore, rilasciando dichiarazioni molto interessanti.

Djokovic ed il nuovo coach

“Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il mio nuovo coach, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach sin da quando ero un ragazzino e ora cerco solo di capire da solo ciò di cui ho bisogno e che mi faccia sentire più a mio agio. Sarete informati qualora qualcuno dovesse unirsi al team“, ha affermato.

Tornando sul divorzio da Ivanisevic, Djokovic ha precisato che “prima di tutto Goran è e resterà un mio amico per tutta la vita, mio e di tutta la mia famiglia. E’ una persona cara, e la fine della nostra collaborazione non interromperà la nostra amicizia. Dopo quasi cinque anni eravamo arrivati a un punto in cui avevamo esaurito la nostra collaborazione insieme abbiamo scritto pagine di storia, abbiamo vinto degli Slam, chiuso stagioni da n.1 del mondo, affrontato tribunali e processi, dalla squalifica agli Us Open fino alla detenzione agli Australian Open. E mi ricorderò per sempre che lui in quel momento era lì per me“, ha aggiunto Djokovic a Tennis Majors.