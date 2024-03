Novak Djokovic si separa da Ivanisevic: l’annuncio sui social

SportFair

Novak Djokovic non sta affrontando un momento facile. Il tennista serbo sta facendo i conti con le prime serie difficoltà, forse dell’età (?), dopo un inizio di stagione mai così scarso in termini di risultati.

Per il numero 1 al mondo è arrivato quindi il momento di fare dei cambiamenti, importanti. Djokovic ha annunciato poco fa la separazione dal suo allenatore Ivanisevic, col quale lavora dal 2018.

Djokovic si separa da Ivanisevic

“Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian ed io stavamo cercando di innovare e portare un po’ di magia al nostro duo. Infatti, non solo abbiamo portato servizio, ma anche tante risate, divertimento, classifiche di fine anno numero 1, traguardi da record e altri 12 Grand Slam (e qualche finale) al conteggio da allora. Ho menzionato anche un po’ di dramma? #Nolefam lo saprebbe”, ha scritto Djokovic sui social.

“Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia. Infatti sono orgoglioso di dire (non sono sicuro che lo sia 🤪) che oltre a vincere tornei insieme, abbiamo fatto anche una battaglia laterale a Parchisi in corso… per molti anni. E… quel torneo non si ferma mai per noi. Šefinjo, grazie di tutto amico mio. Ti voglio bene“, ha concluso il numero 1 al mondo.