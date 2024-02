Sanremo 2024, Geolier è stato boicottato da stampa e radio? La verità nelle classifiche Rai

SportFair

La settimana di Sanremo 2024 è ormai terminata ma gli strascichi delle polemiche del Festival non sembrano volersi affievolire. Se nella serata cover del venerdì erano arrivati fischi e critiche per la vittoria di Geolier, sulla quale ha avuto un peso importante il televoto da casa, nella serata finale di sabato i tanti fan del rapper napoletano hanno protestato per la sua mancata vittoria nonostante il pazzesco 60% ottenuto nel televoto.

Le critiche si sono trasformate ben presto in teorie del complotto. Secondo i fan, le giurie della stampa (tv e web) e delle radio, pesanti rispettivamente il 33% a testa sul voto finale, si sarebbero accordate per far perdere il rapper di Secondigliano consce del fatto che al televoto (che pesa il 34% del totale) avrebbe stravinto su chiunque. La vittoria di Angelina Mango sarebbe stata decisa, dunque, a tavolino. Ma è davvero andata così? Analizziamo serata per serata.

Prima serata Sanremo 2024: Geolier è 23°!

Nella prima serata di Sanremo 2024, dopo le esibizioni di tutti e 30 i cantanti, quando a votare è stata solo la giuria della sala stampa (tv e web), senza dunque l’influenza del televoto e senza poter sapere quanto realmente Geolier avrebbe goduto delle decisive preferenze del pubblico, la stampa aveva piazzato Geolier al 23° posto della sua personale classifica, registrando uno scarso apprezzamento per il rapper. Nella classifica diffusa dalla Rai si può vedere il piazzamento di tutti e 30 i cantanti (in puntata è stata svelata solo la top 5).

La 2ª serata di Sanremo 2024: Geolier 8° su 15 cantanti

Nella seconda serata, quella in cui si sono esibiti solo 15 cantanti presentati dall’altra metà degli artisti in gara, Geolier si è piazzato primo in classifica grazie al voto congiunto di pubblico da casa e giuria delle radio. Se eliminiamo il pazzesco 56% del televoto, mantenendo solo il voto degli esperti delle radio, Geolier sarebbe 8° su 15 cantanti, ovvero nella metà bassa della classifica.

La 4° serata di Sanremo 2024: Geolier è 26° e 28°

Non essendo in gara nella terza serata, Geolier torna a essere giudicato nella quarta, quella dedicata alle cover, la più criticata del Festival. Secondo le preferenze delle radio, Geolier si sarebbe piazzato 26°. Secondo la stampa sarebbe stato addirittura il 28° fra i 30 cantanti in gara. Anche in questo caso, il 43.3% ottenuto dal televoto ha ribaltato ogni votazione. È al termine di questa serata che si è avuto il sentore che il televoto influisse così tanto su Geolier, ma fin qui le giurie di stampa e radio hanno continuato a inserirlo nelle posizioni più basse della classifica in ogni puntata.

La serata finale: Geolier è 4° e 5°

Nella serata finale Geolier entra nei primi 5 insieme a Ghali, Irama, Annalisa e Angelina Mango. Il televoto lo premia con uno strepitoso 60%, ma la stampa lo posiziona 4°, le radio addirittura 5° (ultimo). In entrambe le classifiche il podio è Angelina Mango, Annalisa, Ghali, ma il peso del televoto permette comunque a Geolier di piazzarsi secondo.