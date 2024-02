Il FantaSanremo non ci sarà più? Il messaggio criptico: facciamo chiarezza

SportFair

Sanremo 2024 è stato un successo strepitoso in termini di pubblico. La bellezza delle canzoni in gara, le immancabili polemiche e anche della sana competizione hanno fatto sì che il Festival abbia toccato picchi di share clamorosi, anche se confrontati alle passate edizioni condotte da Amadeus, sempre positive e apprezzate da pubblico e critica.

A contribuire al successo del Festival è stata anche la popolarità del FantaSanremo, il gioco in stile Fantacalcio associato ai cantanti della kermes che permette al pubblico da casa di comporre la propria squadra di 5 artisti e competere con altri milioni di persone a suon di bonus e malus. Un meccanismo divertente che ha avvicinato tante persone al Festival (soprattutto i più giovani) tenendoli incollati alla competizione per assistere alla performance canora e alla ‘fanta-performance’ dei propri beniamini.

Il FantaSanremo chiude con l’edizione 2024? Il messaggio social spaventa i fan

Un format che registra, anno dopo anno, un numero sempre crescente di appassionati. Per questo motivo, la notizia che il FantaSanremo potesse chiudere i battenti con l’edizione 2024 ha scosso i fan. Tutta ‘colpa’ del tweet con il quale gli organizzatori hanno annunciato il calcolo finale dei punteggi, associandolo al messaggio: “FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite“.

Il messaggio in questione è stato frainteso da molti che hanno associato la chiusura del ‘ciclo Amadeus’ a Sanremo con la fine del FantaSanremo. In realtà non è così. Pur lasciando un alone di mistero sul futuro, gli organizzatori hanno parlato di FantaEurovision in programma e di possibili nuovi cambiamenti nel format per il 2025, confermando implicitamente la volontà di proseguire.

Molto dipenderà anche dal nuovo direttore artistico che, se dovesse non tollerare determinate azioni (per esempio entrare con una scopa sul palco, il “Bonus Gianni Morandi”), limiterebbe moltissimo le possibilità dei cantanti e anche la quantità di bonus. Probabilmente un autogol visto che i simpatici siparietti dei cantanti a caccia dei bonus per i fan hanno contribuito a svecchiare il Festival togliendo quella sensazione di solennità e pesantezza.

Il comunicato degli organizzatori del FantaSanremo

Visto il tam-tam social, gli organizzatori sono intervenuti a fare chiarezza con un comunicato. “In merito alla notizia circolata stamane su alcune testate giornalistiche sulla chiusura del FantaSanremo, il Team del FantaSanremo tende a precisare quanto segue: abbiamo dichiarato e scritto sui nostri canali social che è la fine del primo ciclo del FantaSanremo e quindi, probabilmente, non ci sarà più un FantaSanremo come tutti fino ad ora l’hanno conosciuto.

Fin dalla prima edizione del 2020 i cardini del nostro gioco sono stati “1 team, 5 artisti, un capitano”, 100 Baudi a disposizione per completare la squadra e un regolamento diviso in due parti: una legata al “merito”, con la classifica del Festival e i vari premi ufficiali ad esso legati, e una parte più ludica e scherzosa. La maggior parte di queste cose, se ci sarà un FantaSanremo 2025, con l’inizio di un nuovo ciclo cambieranno.

Quando decideremo tutto ciò? Sicuramente non prima del FantaEurovision, che si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio, Prima ci godremo questo evento musicale che rappresenta la “Champions League” di tutto lo splendido carrozzone rappresentato dal Festival di Sanremo e dal FantaSanremo e poi prenderemo una decisione. La nostra volontà non è quella di “tenere nascoste cose” o creare hype. Dobbiamo semplicemente decidere internamente il da farsi e mettere d’accordo, com’è stato finora, i vari componenti del team su cosa e come sarà il FantaSanremo d’ora in avanti“.