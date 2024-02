Iannone sul podio in Australia, Elodie pazza di gioia: “ca**o se ti amo”

SportFair

Andrea Iannone è tornato alle competizioni e lo ha fatto in grande stile. Il pilota di Vasto, che ha scontato la sua pena di 4 anni di squalifica per la positività ad un controllo antidoping, è adesso un pilota di Superbike e, oggi, a Phillip Island, ha ottenuto il suo primo podio.

Si è disputata questa mattina Gara-1 del GP d’Australia di Superbike, primo appuntamento stagionale, e la gara si è chiusa con una tripletta italiana: Bulega ha trionfato davanti a Locatelli e Iannone.

Un risultato speciale per Iannone dopo gli anni difficili lontano dalle corse.

La reazione di Elodie, fidanzata di Iannone

Non è tardato ad arrivare sui social il post di congratulazioni di Elodie, fidanzata di Andrea Iannone. La cantante ha condiviso alcuni scatti della felice domenica del pilota, accompagnati da dolci parole: “orgogliosa di questo meraviglioso rientro🙏🏽 Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita!

Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!! @andreaiannone avanti💪🏽“, ha scritto.