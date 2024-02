Superbike, podio tutto italiano a Phillip Island! Vince Bulega, Iannone terzo

SportFair

E’ iniziato il Mondiale 2024 di Superbike. I motori si sono ufficialmente accesi e in attesa del via dei campionati di Formula 1 e MotoGP, gli appassionati sorridono per un risultato pazzesco.

Tripletta tutta italiana oggi in Gara-1 a Phillip Island. In Australia sventola alto il tricolore azzurro.

Nicolò Bulega vince Gara-1 del GP d’Australia di Superbike

E’ Nicolò Bulega il primo vincitore della stagione 2024 di Superbike. Il pilota italiano, in sella alla Ducati del Team Aruba.it Racing, ha tagliato per primo il traguardo australiano in Gara-1. Esordio dunque vincete per il rookie.

Podio tutto italiano: Bulega si è lasciato alle spalle Andrea Locatelli, pilota del team Pata Prometeo Yamaha e Andrea Iannone, anche lui debuttante, ritornato alle gare dopo la squalifica per doping.

Ottavo l’altro italiano, ex MotoGP, Danilo Petrucci, mentre Alvaro Bautista, campione in carica di Superbike, ha chiuso solo 15: lo spagnolo dopo una buona partenza ed una lotta con i più veloce, è stato protagonista di una caduta.