Superbike, Iannone subito sul podio al rientro dopo la squalifica: “è stato un po’ uno shock”

SportFair

Andrea Iannone vive la sua favola speciale. Il campione di Vasto, tornato alle gare dopo la squalifica di quattro per doping, ha iniziato la stagione 2024 di Superbike nel migliore dei modi.

Il pilota italiano, infatti, ha concluso Gara-1 in Australia con uno splendido terzo posto. La nuova avventura di Iannone inizia con un podio e lui non può che essere contento del suo risultato.

La gioia di Iannone dopo il podio di Phillip Island

“Sono più vecchio ma anche un po’ più veloce, è stata una gara dura e difficile per me, perché è stata la mia prima dopo tanti anni. Oggi avevamo il regime flag-to-flag, e in quel momento non ho capito nulla. In ogni caso voglio ringraziare la Ducati, il mio team e tutti quanti. È un momento speciale per me, grazie mille a tutti”, ha affermato il pilota italiana dopo Gara-1 in Australia

“Per me è incredibile; non mi aspettavo di tornare così e sto vivendo un sogno. È importante avere feeling con la moto ma per me è fantastico essere a questo livello. Ho visto tanto sostegno da parte degli altri e questo per me è più importante rispetto al mio attuale livello. Dopo tutti questi anni per me è pura energia”, ha aggiunto Iannone.

“Quando sono stato in testa alla corsa ero pieno di emozioni ed è stato un po’ uno shock! Ho commesso due errori ma non siamo al 100% con il freno motore. Per iniziare, va bene! Domani sarà una giornata diversa, proveremo a migliorare ma senza stress. Adesso è importante sorridere e godersela”, ha concluso.