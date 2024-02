Formula 1, Davide Valsecchi non farà parte del Team di Sky: l’annuncio

SportFair

Inizia la nuova stagione di Formula 1. Sabato i piloti si sfideranno in pista sul circuito di Sakhir per la prima gara dell’anno, il GP del Bahrain.

Gli appassionati di quattro ruote seguiranno le gare in diretta sui canali Sky, dove quest’anno c’è un importante novità.

Davide Valsecchi, infatti, non farà parte del team di Formula 1 di Sky Sport. E’ stato lo stesso ex pilota italiano ad annunciarlo, proprio alla vigilia della nuova stagione, con un video sui suoi canali social.

Valsecchi inizierà una nuova collaborazione con F1 TV e ha lanciato il suo nuovo sito ed il canale YouTube dove commenterà tutto ciò che accade durate il Mondiale 2024.

L’annuncio di Davide Valsecchi

“Non ci sarà Sky nel mio 2024 ma la passione per la F1 e i motori è più forte che mai. Ci divertiremo insieme su YouTube e sul mio nuovo sito ValseMotori.it. Vi aspetto! Ci vediamo in pista“, ha scritto a margine del video pubblicato su Instagram.

“Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato! Lavorerò comunque in alcune gare con gli inglesi di F1 Tv. Quindi con i fortunati che riusciranno a comprare un biglietto ci vedremo in pista. Però su col morale dai, perchè i protagonisti sono i piloti, quelli che amiamo”, ha dichiarato.

Valsecchi non è entrato poi nel dettaglio: non sono stati svelati i motivi di questo addio. A creare la rottura potrebbe essere stata la polemica dello scorso anno durante il GP di Spagna, quando Valsecchi e Matteo Bobbi hanno scambiato delle battute in diretta su una bella donna nel paddock.