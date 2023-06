Cosa è successo con Valsecchi e Bobbi? Il botta e risposta scatena il caos | VIDEO

SportFair

L’ultimo gran premio di Formula 1 in Spagna si è concluso con il solito dominio di Max Verstappen, poi Hamilton, Russell e Perez. Nel post-gara è diventato virale un botta e risposta tra Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, commentatori di Sky per il Mondiale F1. Le frasi hanno scatenato motivi di grande discussione.

Tutto è nato da una battuta di Matteo Bobbi: “volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira. Secondo me, magari lì…”, con riferimento ad alcune ragazze. “Purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, quindi alzo le mani”, la risposta di Valsecchi.

Poi ancora Bobbi: “adesso prendo le mazzate a casa. Chiedo scusa”. Valsecchi risponde: “sai che ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose lì”.

Le scuse

L’argomento ha scatenato motivi di discussione, poi sono arrivate le scuse: “mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero”, scrive Valsecchi.

“Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice, nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Sono finito in ghiaia. Essendo tutt’altro che una persona irrispettosa chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto. Da dieci anni commento la F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai e in dieci anni, non mi ero mai trovato in una situazione così spiacevole. Ho sempre pensato che dagli errori si capisce, si impara e si riparte. Quel che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista”, il messaggio di Matteo Bobbi.

Sospesi Bobbi e Valsecchi da Sky per questo siparietto sessista, non sarete dimenticati EROI 💙🙏🏻pic.twitter.com/n65XzlJC6a — Juli4n N4gelsm4nn 🇮🇹🏆🇩🇪 (@pasquale_caos) June 6, 2023