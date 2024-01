Mannarino sbaglia e si colpisce in fronte con la racchetta: scene folli alla United Cup | VIDEO

SportFair

E’ andata in scena nella notte la sfida di United Cup tra Francia e Italia. Gli azzurri hanno ceduto ai loro avversari, con Sonego sconfitto da Mannarino e Paolini da Garcia.

La Francia, dunque, col successo di oggi, si è portata in testa alla classifica del Gruppo D, staccando il pass per i quarti di finale della competizione a squadre.

Nonostante il successo, non sono mancati i momenti di tensione per gli atleti francesi. In particolar modo è Mannarino ad aver lasciato tutti a bocca aperta: il francese ha trionfato con un doppio 6-4 contro Sonego, ma durante la partita ha commesso qualche errore di troppo che non è riuscito a perdonarsi.

Il gesto di Mannarino

Il tennista francese, dopo aver commesso un errore, ha iniziato a colpirsi la fronte con il manico della racchetta, provocandosi una ferita sanguinante per la quale è stato necessario l’intervento dell’assistenza medica in campo.

Non è la prima volta che un tennista si colpisce da solo con una racchetta: è accaduto nel 2008 a Miami, con Youzhny che ha avuto bisogno di punti di sutura in testa dopo essersi colpito con la racchetta e più recentemente, alle Finals di Torino 2023, con Rublev che si è colpito diverse volte alla coscia sinistra durante la sfida contro Alcaraz.