United Cup, Italia fuori dai giochi: azzurri ko contro la Francia

Niente da fare per l’Italia del tennis nella United Cup, competizione a squadre in corso in Australia. Gli azzurri hanno ceduto alla Francia nel secondo match della fase a gironi, venendo definitivamente eliminati.

La sfida

Lorenzo Sonego, nel match di apertura, ha ceduto al rivale Mannarino: l’Italiano, numero 46 del ranking ATP, non è riuscito ad avere la meglio sul francese, 22° nella classifica mondiale. La sfida è terminata dopo un’ora e 50 minuti di gioco con un doppio 6-4. Jasmine Paolini, poi, non è riuscita a portare il match sulla parità. L’azzurra, dopo aver perso il primo set, si è avvicinata alla rimonta, ma nel terzo set ha ceduto alla francese Garcia, 20ª nel ranking WTA. La sfida è terminata dopo due ore e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 5-7, 6-4.

Anche nel doppio misto, infine, gli azzurri sonos tati sconfitti dalla Francia. Brancaccio e Cobolli hanno ceduto a Lechemia-Roger Vasselin. La sfida è terminata dopo un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4.

La Francia dunque vince 3-0 contro l’Italia e si porta in testa alla classifica del Gruppo D. L’Italia è definitivamente fuori dai giochi.