ATP Finals, Rublev si prende a racchettate: sangue dal ginocchio e intervento medico | VIDEO

La giornata alle ATP Finals si è aperta con il successo di Carlos Alcaraz contro Andrey Rublev. La sfida si è conclusa dopo un’ora e 15 minuti ed è stata nettamente comandata dallo spagnolo. Dopo il 7-5 del primo set, l’ex numero uno al mondo ha deciso di salire in cattedra e il punteggio di 6-2 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Il russo non è stato in grado di reagire e ha manifestato momenti di grande nervosismo: prima ha rotto la racchetta e poi si è lasciato andare ad una serie di gesti violenti, sbattendosi la racchetta contro il ginocchio e procurandosi una ferita fino a farsi uscire sangue. La partita è stata fermata per garantire l’ingresso dei sanitari.