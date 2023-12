SportFair

Grandissima impresa dell’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso in Romania. Nell’ultima gara di giornata, la 4×50 mista uomini ha trionfato con il tempo di 1’30″78, precedendo la Gran Bretagna e l’Olanda.

L’impresa è stata realizzata da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri. Sale a sei il totale del bottino azzurro nei primi due giorni di gare.