Europei Nuoto 2023, ancora argento: Quadarella 2ª negli 800 sl dietro Kirpichnikova 

Otopeni 2023 come Kazan 2021. La gara degli 800 stile libero femminili termina in fotocopia per Simona Quadarella che deve, nuovamente, accontentarsi di una medaglia d’argento. La nuotatrice azzurra ha chiuso la sua prova in 8’14”83 davanti all’ungherese Ajna Keseley (8’18”73) ma alle spalle della francese Anastasiia Kirpichnikova (8’08”48).

Oro bis per la nuotatrice transalpina che ha imposto il suo ritmo fin dalle prime bracciate allungando su Quadarella nel finale di gara. Per l’Italia arriva la quinta medaglia degli Europei di Nuoto 2023: 4 quelle d’argento, 1 di bronzo.