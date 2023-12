Europei Nuoto 2023, Pilato d’argento nella rana: bronzo Mora nel dorso

SportFair

Dopo le due medaglie d’argento arrivate con le staffette 4×50 stile libero nella giornata inaugurale di ieri, la spedizione azzurra a Otopeni (Romania) porta in dote un altro secondo posto. Benedetta Pilato ha vinto l’argento (1’03”76) nei 100 rana in alle spalle della nuotatrice estone Eneli Jefimova in 1’03”21.

E non è finita qui. Al maschile, nei 50 dorso, è arrivato un altro podio. Medaglia di bronzo per Lorenzo Mora che ha chiuso al terzo posto in 23”10 ex aequo con lo svizzero Bollin. Oro al francese Tomac con il crono di 22”84, seconda piazza per il tedesco Brauschweig in 23”00.