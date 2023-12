Diletta Leotta come Belen: mostra il tatuaggio, ma non è una farfallina… | FOTO

SportFair

Diletta Leotta fa impazzire il web e l’ultimo scatto pubblicato sui social ha scatenato tante reazioni. La giornalista sportiva è sempre più seguita in tv e sui social pubblica tanti scatti anche in compagnia della famiglia. E’ un momento magico per la siciliana, dal punto di vista professionale e personale.

Continua a gonfie vele il rapporto con Loris Karius, portiere tedesco attualmente al Newcastle e in attesa di una nuova destinazione dalla prossima stagione. Sono giorni di relax per la giornalista, in vista della ripresa del campionato di Serie A e delle vacanze di Natale. Diletta Leotta ha condiviso sui profili social alcune immagini scattate in piscina con la figlia Aria e con Elodie.

Un particolare non è passato inosservato e ha scatenato la reazione dei fan: il tatuaggio ha fatto impazzire i follower. Si tratta di una stellina, più o meno nello stesso punto della famosa farfallina di Belen Rodriguez.