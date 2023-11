Elodie, sotto il vestito niente? “La tengo como todas… ieri tripletta”: la spiegazione

SportFair

La musica italiana è alle prese con il “mutanda gate” di Elodie. Nell’ultimo concerto di Roma, la bellissima cantante romana si è esibita sul palco indossando un audace vestito rosso con una spacca che ha lasciato ben poco all’immaginazione. In diversi video diventati virali sui social si può vedere il vestito ‘svolazzare’ scoprendo la parte più intima della cantante.

Fotogrammi che hanno fatto sorgere un dubbio: mutande sì o mutande no? Argomento caldissimo delle ‘gossippate’ sociale fra chi giura di aver visto tutto (e quindi niente) e chi sostiene che la cantante indossasse un intimo g-string con effetto ‘invisibile’ che si adatta al colore delle pelle. Tradotto: le mutande ci sono ma non si vedono per una scelta di look.

Elodie cita Laura Pausini e… Joao Mario

La discussione ha preso piede talmente tanto da far andare la cantante romana in tendenza. La stessa Elodie è intervenuta su X rispondendo con grande ironia. “La tengo como todas“, letteralmente “ce l’ho come quella di tutte“, un omaggio alla frase che Laura Pausini esclamò quando, al termine di un concerto, il suo accappatoio si sfilò lasciandola per qualche secondo realmente nuda davanti al pubblico.

Ancor più ironica la seconda parte del tweet. “E comunque ieri tripletta“. Una frase che ha generato parecchi dubbi anche tra i fan più accaniti. La cantante ha citato i 3 gol fatti da Joao Mario all’Inter ieri sera nella sfida fra il Benfica e i nerazzurri. Il motivo? Un vecchio meme riguardante la somiglianza fra Elodie e il calciatore, sul quale la stessa cantante aveva ironizzato in passato.