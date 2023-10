Diletta Leotta torna a casa e fa impazzire i fan con un bagno fuori stagione | VIDEO

SportFair

E’ un momento magico per Diletta Leotta, dal punto di vista professionale e privato. La giornalista sportiva è tornata in uno stadio di calcio dopo la maternità e l’esordio nel super derby tra Inter e Milan è stato apprezzato anche da tifosi e telespettatori. Continua a gonfie vele la storia d’amore con il portiere Loris Karius e dalla relazione è nata la piccola Aria.

Il campionato di Serie A è fermo per la pausa Nazionali e la bella giornalista è tornata a casa per il meritato relax. La conduttrice di DAZN ha approfittato del caldo di questi giorni per una nuotata nelle acque della sua meravigliosa Sicilia. Sul profilo Instagram ha pubblicato una Storia che ha fatto impazzire i fan.