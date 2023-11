Tonali, la federcalcio inglese indaga sul caso scommesse: cosa rischia il calciatore

SportFair

Non arrivano buone notizie per Sandro Tonali, calciatore della Nazionale italiana. Il centrocampista del Newcastle è stato squalificato per 10 mesi più 8 di pene accessorie in riferimento allo scandalo delle scommesse. La situazione è in continua evoluzione e anche in Inghilterra hanno deciso di indagare. La Football Association ha aperto un’indagine sul centrocampista per definire nel dettaglio i comportamenti del calciatore. L’indagine inglese potrebbe portare all’estensione della squalifica.

La federcalcio inglese vuole assicurarsi che l’ex Milan non abbia continuato a scommettere sul calcio anche dopo il trasferimento a Newcastle. “È davvero difficile per me entrare nel merito di ciò che gli altri club fanno o non sanno. Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna e il nostro processo interno. È una domanda davvero difficile a cui rispondere, semplicemente non lo so”, ha sottolineato Dan Ashworth, direttore sportivo degli inglesi.

“Ne siamo venuti a conoscenza per la prima volta quando c’era una potenziale accusa sui social media. La Federazione Italiana si è recata a Coverciano per parlare con Sandro. Nelle 48 ore successive tutto si è svolto rapidamente e c’era il rischio che potesse essere accusato. Il nostro primo pensiero è stato proteggere il nostro giocatore, fa parte della nostra famiglia, e dargli l’aiuto e il sostegno di cui aveva bisogno. Volevamo capire esattamente cosa fosse successo e lavorare in modo trasparente con le autorità. Anche Sandro voleva farlo fin dall’inizio”.