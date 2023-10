Caso scommesse, Tonali davanti ai pm: la cifra shock che avrebbe perso

SportFair

Continua a tenere banco il caso scommesse che ha investito il calcio italiano. Nella giornata di ieri, a Sandro Tonali è stata ratificata la squalifica per il suo coinvolgimento nella vicenda: il calciatore resterà lontano dai campi di gioco per 10 mesi (salterà l’Europeo 2024 se l’Italia dovesse qualificarsi) e scontare altri 8 mesi di pene accessorie in Italia.

La deposizione

“Repubblica” riporta alcuni stralci attribuiti alla deposizione che Sandro Tonali avrebbe rilasciato davanti ai pm della Procura di Torino. In merito alla sua dipendenza dalle scommesse, l’ex calciatore del Milan avrebbe ammesso: “faticavo a smettere“. Il calciatore avrebbe, successivamente, anche confessato la cifra persa con il gioco d’azzardo, tra i 250 e i 300.000 euro.