Caso scommesse, la fidanzata di Tonali rompe il silenzio: il messaggio social

Sandro Tonali è stato squalificato per il suo coinvolgimento nello scandalo scommesse che ha investito il calcio italiano. Il centrocampista ex Milan ha ammesso di aver scommesso (anche sui rossoneri) su piattaforme illegali e gli è stata riconosciuta una dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia).

Tonali è stato squalificato per 10 mesi dal campo e dovrà scontarne altri 8 di pene alternative, seguirà un piano terapeutico anti ludopatia e ha dato la propria disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia.

Il messaggio della fidanzata

Il mondo affettivo intorno a Tonali si è chiuso in un silenzio rispettoso della situazione. A ‘spezzare’ questo silenzio è stata Giulia Pastore, la fidanzata di Tonali, che su Instagram ha postato una foto in cui stringe la mano al suo fidanzato, con allegata la frase: “sempre e per sempre dalla tua parte“.