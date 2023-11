MotoGP, Valentino Rossi esalta Bagnaia e dà indicazioni sul mercato piloti

SportFair

Continua la festa per Pecco Bagnaia dopo la vittoria del secondo mondiale consecutivo di MotoGP. Il pilota italiano della Ducati si è imposto anche nell’ultima gara a Valencia e la vittoria era già in ghiaccio dopo la caduta di Jorge Martin dopo pochi giri.

Particolarmente soddisfatto anche Valentino Rossi, intervistato da Sky Sport: “mi sono gasato moltissimo ieri mattina con Pecco, dalla Q1 ha fatto tutto perfetto. È passato in Q2, lì ha quasi fatto la pole e ho pensato ‘lì ha vinto il mondiale’. Però dopo che ha scelto la media nella Sprint sono venuti dei dubbi un po’ a tutti perché comunque l’ultima gara è tosta. Però oggi è stato perfetto, è stato bravissimo”, le parole a Sky Sport.

Il Dottore è proiettato anche alla prossima stagione: “secondo me l’anno prossimo l’arrivo di Marquez in Ducati sarà una cosa molto interessante da vedere, come la Ducati lo gestirà. Perché sulla carta ha la moto di Gresini, che è quella di quest’anno come abbiamo noi. Bisognerà vedere e secondo me comunque sarà molto pericoloso. I nostri dovranno essere in forma”.

Marco Bezzecchi sarà affiancato da un altro pilota italiano, dopo l’addio di Luca Marini: “allora, ci sono in ballottaggio due piloti italiani. Bisognerà vedere. Vi dico solo che il secondo sono io! Forse martedì giro con la Ducati. A parte gli scherzi, queste cose hanno sempre delle dinamiche molto particolari, per quello che si può dire o meno”. Il nome è quello di Di Giannantonio.