“È stato uno shock”, Valentino Rossi non risparmia una frecciata a Luca Marini

La notizia era nell’aria da un po’ ormai, mancava soltanto l’ufficialità arrivata nelle ultime ore: Luca Marini lascia il Team VR46 e approda alla Honda HRC per la stagione 2024. Una decisione improvvisa quella del fratellastro del “Dottore” che ha lasciato il team che, di fatto, gli ha permesso di spiccare il volo.

Il commento di Valentino Rossi

“Per me è stato uno shock, non ce lo aspettavamo: era bello vederlo lì, protagonista con la nostra moto, ma ha avuto questa occasione importante – ha dichiarato Valentino Rossi a Sky Sport -. C’era un posto libero alla Honda, va nella squadra ufficiale, avrà 2 anni di contratto e diventa un pilota Factory: lo aiuterò per quello che posso“.