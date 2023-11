MotoGP, è ufficiale! Luca Marini lascia il Mooney VR46 Racing Team

SportFair

La notizia era nell’aria da settimane, ma solo oggi, nel sabato del GP di Valencia, ultimo round della stagione, è arrivata la prima comunicazione ufficiale: Luca Marini lascia il Mooney VR46 Racing Team. Una notizia che conferma i rumors delle ultime settimane: si attende ora infatti solo la nota del team Repsol Honda che comunichi l’ingaggio del fratello di Valentino Rossi.

La gara di domenica valida per il Gran Premio Motul della Comunità Valenciana sarà quindi l’ultima per lui con il team di Valentino Rossi.

Luca Marini: “Ho trascorso la maggior parte della mia carriera in Campionato in questo team e quindi i momenti più significativi della mia carriera sono legati a questo gruppo di persone. Insieme siamo cresciuti tanto e ci siamo tolti tante soddisfazioni. Questo è il mio ultimo Gran Premio con il Mooney VR46 Racing Team. C’ho pensato tanto prima di prendere questa decisione e valutato le nuove sfide che dovrò affrontare. Lascio un Team fantastico che ha contribuito alla mia crescita e alle mie conoscenze tecniche. È il momento di intraprendere un nuovo percorso con entusiasmo, senza rinnegare ciò che è stato ma con lo sguardo rivolto al futuro“.

Alessio Salucci, Team Director: “Ho visto Luca crescere davvero, da quando era piccolo, poi da un punto di vista del motorsport ho avuto il piacere di vederlo diventare uno dei piloti migliori in MotoGP™. Sono davvero contento di aver condiviso sei fantastiche stagioni con lui in questo progetto. Dalle prime soddisfazioni in Moto2™, il secondo posto in Campionato nel 2020, poi il debutto in MotoGP™, la nascita del nostro Team in top class e un 2023 che lo ha visto come un vero protagonista. Luca è un professionista come pochi, un vero appassionato ancor prima di essere un pilota e un gran lavoratore. È un peccato lasciarlo andare, sarà un avversario davvero tosto in futuro ma un’occasione del genere è troppo importante per non essere considerata. Io e tutto il Team gli auguriamo sinceramente un grosso in bocca al lupo“.