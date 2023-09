MotoGP, Espargaro trionfa in Catalogna: paura per l’incidente di Bagnaia

SportFair

La paura del primo giro, l’emozionante finale sul traguardo. Turbinio di emozioni in pista nel GP della Catalogna che ha tenuto incollati allo schermo gli appassionati per oltre un’ora di gara. Si è andati per le lunghe a causa di un doppio incidente nelle fasi iniziali. Alla prima curva un contatto fra Bastianini e Zarco innesca una carambola che coinvolge, oltre ai due piloti, anche A. Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi.

In quella successiva Bagnaia perde il controllo della sua moto e si ribalta sull’asfalto dalla posizione di testa. In tanti riescono ad evitarlo, non Brad Binder che gli passa sulla gamba in maniera, ovviamente, involontaria. Gara sospesa, Bagnaia portato in ambulanza in ospedale, con lui anche Bastianini. Le condizioni sembrano ‘meno gravi’ del previsto, chiarisce Tardozzi diversi minuti dopo.

La gara riprende con l’Aprilia grande protagonista. Maverick Vinales, complice un buono spunto iniziale, passa in testa gran parte di gara, prima di finire braccato dal compagno di scuderia, Aleix Espargaro, finendo lungo fuori pista. A quel punto, Espargaro ha campo libero verso un’emozionante vittoria in casa propria, con il casco che raffigura i suoi bambini. Completano il podio Vinales e Martin.