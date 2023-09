MotoGP, le condizioni di Pecco Bagnaia: la conferma dall’ospedale

SportFair

Un highside spaventoso, un ribaltamento sull’asfalto da primo, in testa al gruppo, che significa diventare ostacolo per tutte le moto che arrivano alle spalle. Pecco Bagnaia si è trovato in queste condizioni durante il primo giro del GP della Catalogna. Il pilota Ducati è finito sull’asfalto, è stato evitato da tanti colleghi, ma non da Brad Binder che gli è passato sopra una gamba.

Le condizioni di Pecco Bagnaia

Il trasporto in ospedale in ambulanza e le conseguenti immagini della fidanzata, Domizia Castagnini in lacrime per lo spavento, hanno messo in forte apprensione fan e piloti. Nel post gara, Angel Charte, direttore medico della MotoGP, ha fatto chiarezza sulle condizioni del pilota.

“Una moto gli è passata sopra nella zona del femore e della tibia. A livello di radiografia abbiamo visto le immagini e abbiamo visto un segno di frattura, ma che potrebbe anche essere vecchia. C’è bisogno di continuare con le indagini e vedere se ci sarà un’altra lesione. Servirà una radiografia. – ha dichiarato – A livello cranico, toracico o addominale non ci sono problemi, è cosciente e non c’è nessun tipo di problema in questo senso. Esami successivi? Ci sarà la diagnosi per capire se a livello di femore e tibia ci sono delle lesioni. Penso che avrà fortuna. Nel primo esame non abbiamo riscontrato ematomi o deformità“.