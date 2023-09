MotoGP, doppio incidente al via in Catalogna: una moto passa su Bagnaia | VIDEO

La griglia del Montmelò si riempie con i campioni della MotoGP. Ogni pilota vive il momento a modo suo. C’è chi scarica la tensione, chi ride e scherza, chi cerca gli ultimi momenti di concentrazione in silenzio. Pecco Bagnaia è in pole position davanti ad Aleix Espargaro (vincitore della Sprint Race) e Miguel Oliveira.

Inizia il countdown. 3… 2… 1… si spengono i semafori, il rombo dei motori è familiare, inizia il GP della Catalogna… ed è subito caos. Diverse le cadute al via. Alla prima curva un contatto fra Bastianini e Zarco innesca una carambola che coinvolge, oltre ai due piloti, anche A. Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi.

Successivamente Bagnaia perde il controllo della sua moto e si ribalta al centro della pista venendo evitato da tanti piloti, ma non da Binder che gli passa letteralmente (involontariamente) sulla gamba. Gara sospesa. Bagnaia è stato portato via in barella cosciente.

CARNAGE IN BARCELONA… Pecco Bagnaia was run over in the chaos… really hope he’s ok. #SpanishGP pic.twitter.com/2BCOvCUbRw

