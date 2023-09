MotoGP, la classifica piloti dopo il GP della Catalogna: Bagnaia ko, Martin recupera

SportFair

Aleix Espargaro ha vinto il GP della Catalogna davanti a Maverick Vinales e Jorge Martin. Tanta paura per la caduta, al primo giro, di Pecco Bagnaia che è stato colpito dalla moto di Brad Binder. Il pilota della Ducati è stato costretto ad abbandonare la gara, venendo trasportato in ambulanza all’ospedale di Barcellona. C’è apprensione per le sue condizioni di salute che, secondo quanto comunicato da Davide Tardozzi, sarebbero meno gravi del previsto.

Il colpo subito alla gamba potrebbe però costringerlo a saltare qualche GP. Jorge Martin, grazie al terzo posto di oggi si è portato a -50 punti dal campione torinese. Il Motomondiale rischia di riaprirsi in maniera sfortunatamente clamorosa.

La classifica piloti di MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) 260 Jorge Martin (Ducati) 210 Marco Bezzecchi (Ducati) 189 Brad Binder (KTM) 166 Aleix Espargaro (Aprilia) 154 Johann Zarco (Ducati Pramac) 141 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 125 Maverick Vinales (Aprilia) 113 Jack Miller (KTM) 104 Alex Marquez (Ducati Gresini) 102 Fabio Quartararo (Yamaha) 82 Franco Morbidelli (Yamaha) 67 Augusto Fernandez (GasGas) 58 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 51 Alex Rins (Honda) 47 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35 Enea Bastianini (Ducati) 25 Marc Marquez (Honda) 22 Raul Fernandez (Aprilia) 14 Dani Pedrosa (KTM) 13 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9 Jonas Folger (KTM) 9 Pol Espargaro (GasGas) 8 Michele Pirro (Ducati) 5 Joan Mir (Honda) 5 Danilo Petrucci (Ducati) 5 Stefan Bradl (Honda) 5