MotoGP, la classifica piloti dopo Silverstone: Bagnaia vola, Bezzecchi scivola

SportFair

Esito sorprendente per un GP della Gran Bretagna ricco di emozioni. Pecco Bagnaia resta in testa per 19 giri su 20, poi nel finale, con la pioggia che stava progressivamente iniziando a bagnare la pista, non riesce a tener dietro uno straordinario Espargaro che si prende una meritata vittoria.

Per il pilota Ducati, a parte la beffa del sorpasso all’ultimo giro, c’è poco da recriminare. La caduta di Bezzecchi alle sue spalle gli permette di allungare in vetta su Jorge Martin, nuova seconda forza del Mondiale, tenuto indietro di 41 punti.

La classifica piloti di MotoGP

Francesco Bagnaia 214 punti Jorge Martin 173 Marco Bezzecchi 167 Brad Binder 131 Johann Zarco 122 Aleix Espargaro 107 Luca Marini 107 Jack Miller 90 Alex Marquez 75 Maverick Vinales 74 Fabio Quartararo 66 Franco Morbidelli 58 Alex Rins 47 Augusto Fernandez 49 Miguel Oliveira 40 Fabio Di Giannantonio 37 Takaaki Nakagami 34 Enea Bastianini 18 Marc Marquez 15 Raul Fernandez 14 Daniel Pedrosa 13 Luca Savadori 9 Jonas Folger 9 Michele Pirro 5 Johann Mir 5 Daniel Petrucci 5 Stefan Bradl 5 Paul Espargaro 4 Iker Lecuona 0