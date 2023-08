MotoGP, brutta caduta di Bezzecchi a Silverstone: missile sulla ghiaia | VIDEO

SportFair

Dopo una brutta partenza nella quale è stato superato sia da Miller che da Bagnaia, Marco Bezzecchi ha dato il tutto per tutto per poter recuperare la prima posizione dalla quale partiva sulla griglia di Silverstone quest’oggi. Il pilota del Team Mooney VR46 Racing, risalito in seconda posizione, è partito all’inseguimento di Pecco Bagnaia in testa, ma a 14 giri dal termine è caduto.

Nel settore 4, a causa di un problema durante la staccata, Bezzecchi ha preso tanta velocità non riuscendo più a controllare la moto partita come un missile sulla ghiaia per terminare la sua corsa contro le barriere. Solo tanta rabbia per il pilota italiano che non sembra aver riportato guai fisici.