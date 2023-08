MotoGP, Espargaro fenomenale a Silverstone: Bagnaia beffato all’ultimo giro

SportFair

Meteo ballerino, come per tutto il weekend, a Silverstone per un GP della Gran Bretagna ricco di emozioni. Bezzecchi, favorito della vigilia e in pole position, cade sul più bello. Bagnaia, dopo un weekend da dimenticare, tira fuori una super prestazione per 19 giri su 20. Il successo se lo prende Aleix Espargaro che regala una grande gioia all’Aprilia.

Il racconto della gara

Spenti i semafori, Jack Miller parte fortissimo e svernicia Bezzecchi prendendosi la prima posizione. Pecco Bagnaia fa lo stesso e infila prima A. Marquez (contatto fra i due, lo spagnolo costretto al ritiro), poi mette a segno un numero da campione superando Bezzecchi e Miller con un doppio sorpasso fenomenale che gli vale la prima posizione.

Alle sue spalle Bezzecchi supera Miller e si mette all’inseguimento, ma a 14 giri dal termine cade rovinosamente nel settore 4 e deve dire addio alla corsa. Al secondo posto sale un ottimo A. Espargaro.

A 8 giri dal termine qualche goccia di pioggia minaccia i piloti, sventola bandiera bianca, autorizzato il cambio moto (scelto solo dagli uomini fuori classifica). Caduta per Marc Marquez ed Enea Bastianini a 5 giri dal termine, annata sfortunata fin qui per entrambi. Alle spalle di Bagnaia Espargaro, Vinales e Binder se le danno a suon di attacchi e sorpassi. Ne approfitta Oliveira che infila Vinale e Binder e sale terzo.

Nel giro finale, con la pista un po’ più bagnata, A. Espargaro va fortissimo e supera anche Bagnaia prendendosi una vittoria dolcissima e inaspettata. Alle sue spalle Bagnaia mastica amaro, ma non troppo visto il vantaggio accumulato Bezzecchi (caduto) e Martin (6°). Completa il podio Binder.

Le emozioni dei protagonisti

Binder: “oggi è stata davvero difficile, alcuni settori della pista erano bagnati, altri asciutti, difficile capire come sfruttare la trazione e in quali settori attaccare. Ma giù il cappello per Aleix che ha fatto un lavoro fantastico. Sono contento di quanto fatto oggi, ma c’è ancora tanto da fare per arrivare sul gradino più alto del podio“.

Bagnaia: “è stata complicata. Ho cercato di prendere la testa della gara per controllarla, ho cercato di spingere. Abbiamo scelto l’anteriore soft per la gara, per via delle temperatura, però era un pochino al limite. Era molto semplice perdere l’anteriore con la nostra moto. Quando ha iniziato a piovere non sapevo quanto spingere e dov’era il limite. Ma alla fine il secondo posto è un gran risultato e sono soddisfatto. Non è stato un weekend semplice, ieri non è stata la giornata migliore, ma il secondo posto mi soddisfa“.

A. Espargaro: “è stato pazzesco! Anche partendo dal 12° posto mi sono sentito molto bene, era una di quelle giornate in cui ti senti invincibile. La moto girava bene, tanta aderenza, frenata, stabilità. Il mio piano era superare Bagnaia e andare in fuga, ma quando è iniziato a piovere mi sono detto di stare tranquillo alle sue spalle: all’ultimo giro avevo qualcosa in più per superarlo. Gli ultimi giri sono stati ricchi di tensione, tanti piloti arrivavano da dietro, la pista era molto scivolosa“.