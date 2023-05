Leclerc apre alla ‘pazza’ coppia: “tutti vorrebbero Hamilton in Ferrari”

SportFair

Continuano a circolare senza freni le voci sul passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, il pilota della Mercedes ha smentito ma l’affare non è naufragato. Il nome del britannico è stato sponsorizzato come spalla di Leclerc e le voci hanno entusiasmato i tifosi della ‘Rossa’.

“Le voci su Hamilton? Lewis è incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos”, sono le dichiarazioni di Charles Leclerc sulle voci di un possibile passaggio in Ferrari del collega.

Il monegasco, in conferenza stampa a Montecarlo, aggiunge: “cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Vedremo”.