Hamilton parla della Ferrari e punge la Mercedes: cosa c’è nel futuro di Lewis?

“Speculazioni, forse perché l’ultimo GP non si è corso e qualcuno aveva bisogno di scrivere“. Lewis Hamilton ha deciso di liquidare così i rumor che lo vorrebbero vicino alla Ferrari per la prossima stagione. Il pilota britannico, nella conferenza stampa che precede il weekend di Montecarlo, ha parlato del suo futuro sportivo facendo un po’ di chiarezza.

Niente Ferrari?

“La Ferrari non mi ha cercato“, ha dichiarato il pilota di Stevenage. Recentemente il “Daily Mail” aveva dato per certo l’interesse della scuderia di Maranello con John Elkann attivo in prima persona. A Hamilton, in scadenza al termine della stagione, verrebbe presentato un contratto monstre per convincerlo a passare in Ferrari e provare a vincere il Mondiale che gli consentirebbe di scavalcare Schumacher nella classifica all-time.

Rinnovo Mercedes… e stoccata

“Le trattative con la Mercedes procedono e che il rinnovo è vicino“, ha annunciato Hamilton che, se da una parte ha rincuorato l’ambiente Mercedes, dall’altra non ha risparmiato una stoccata. “Siamo un team che ha vinto tanto – ha spiegato Lewis – negli ultimi tempi abbiamo preso decisioni sbagliate ma ora stiamo lavorando per crescere. Il team sta facendo tanto per raggiungere questo obiettivo. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo“.