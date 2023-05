Hamilton in Ferrari, Marko punge: “non è campione e non è il più ricco”

SportFair

In Formula 1 non si parla d’altro ormai da diversi giorni. Lewis Hamilton è finito nel mirino della Ferrari, una prospettiva a dir poco accattivante per il futuro nel breve termine del Cavallino e per il finale di carriera del pilota britannico.

La Ferrari avrebbe pronto un maxi contratto per convincerlo a svincolarsi dalla Mercedes e a trasferirsi a Maranello, mentre Hamilton, dal canto suo, sarebbe allettato dall’idea di poter vincere il Mondiale che gli permetterebbe di scavalcare Schumacher nella classifica all-time e di farlo proprio su una Rossa.

Il pensiero di Helmut Marko

Competitività e soldi, una sintesi forse fin troppo estrema, ma non per Helmut Marko. Secondo il consigliere della Red Bull questi due elementi sarebbero fonte di una vera e propria ‘irritazione’ per il campione della Mercedes.

“Lewis Hamilton è irritato da due cose – ha dichiarato Marko secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” – non essere più un campione del mondo, e sarà anche difficile per lui tornare a esserlo in futuro, e non essere il pilota che guadagna di più in Formula 1, perché adesso lo è Max Verstappen. È questa è una cosa che può cambiare soltanto con l’aiuto della Ferrari“.