Messi rifiuta un’offerta monstre dell’Al Hilal: la richiesta della ‘Pulce’

Leo Messi continua a confermarsi uno dei calciatori più forti in circolazione. L’argentino è reduce dal rendimento strepitoso al Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina e anche al Psg continua a trascinare la squadra con grande giocate e gol.

La stagione è ancora in grado di regalare soddisfazioni, il Psg si prepara a festeggiare un altro titolo in Ligue 1. Il percorso in Champions League non è stato, invece, entusiasmante. La squadra di Galtier è stata eliminata agli ottavi di finale dal Bayern Monaco e l’obiettivo principale della dirigenza è sfumato ancora una volta.

Il futuro di Leo Messi

Il contratto di Leo Messi con il Psg è in scadenza a giugno, sono in corso trattative con il club francese per il rinnovo ma la fumata bianca non è stata ancora raggiunta. L’argentino è in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico in qualsiasi campionato e pretende anche il giusto compenso dal punto di vista economico.

Il futuro è ancora tutto da decidere, dalla prossima stagione potrebbe trasferirsi alla Saudi Professional League. Si tratta dello stesso campionato di Cristiano Ronaldo (calciatore dell’Al Nassr), nelle ultime ore è stata presentata un’offerta shock dall’Al Hilal: 300 milioni di euro a stagione.

Leo Messi non ha accettato ed avrebbe fatto una controproposta per iniziare a valutare il trasferimento in Arabia Saudita: 600 milioni di euro a stagione. L’argentino, infatti, è un calciatore molto competitivo e l’idea di confrontarsi ancora con Cr7 lo stuzzica. Il portoghese ha firmato il contratto da 500 milioni euro, Messi valuta solo offerte di ‘almeno’ 600 milioni di euro. Non è da escludere un rilancio dell’Al Hilal, in grado di rispondere all’Al-Nassr con una proposta ancora più importante sotto l’aspetto economico.