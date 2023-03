Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro: il gesto per le vittime del terremoto in Turchia

SportFair

Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro. Il calciatore portoghese dell’Al Nassr ha inviato un aereo carico di articoli per la cura alle vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria.

Sono oltre 47 mila le persone molte a causa dello spaventoso terremoto che ha colpito dieci città, causando disagi. Ronaldo ha già contribuito a raccogliere fondi per le vittime attraverso il suo ex compagno di squadra della Juventus, Merih Demiral. Il nazionale turco ha messo all’asta una maglia della Juve autografata da Ronaldo per aiutare a raccogliere fondi, ma il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro e della Champions League ha intensificato il suo sostegno, inviando un aereo carico di rifornimenti alle vittime.

Il gesto di Cristiano Ronaldo

CR7 ha pagato tende, pacchi alimentari, cuscini e coperte, letti, pappe, latte e forniture mediche per aiutare lo sforzo umanitario.