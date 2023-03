La sconfitta dell’Al Nassr fa infuriare Cristiano Ronaldo, e i tifosi cantano: “Messi, Messi”

SportFair

Atmosfera tesa in casa Al-Nassr. Cristiano Ronaldo non ha nascosto tutta la sua rabbia dopo il big match della Saudi Professional League, contro l’Al-Ittihad FC.

La squadra del calciatore portoghese ha incassato la seconda sconfitta consecutiva e Cristiano Ronaldo non ha esitato a manifestare la sua ira dopo il sorpasso in classifica della squadra avversaria.

Il calciatore ex Juventus e Manchester non è riuscito a fare la differenza e non è passato inosservato un gesto al termine della partita.

La reazione di Ronaldo

Il portoghese non è stato servito dai compagni nel migliore dei modi e l’occassione più pericolosa è arrivata in pieno recupero. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per l’Al-Nassr, dopo il ko in Supercoppa. La prima reazione di Ronaldo è arrivata dopo il gol degli avversari: Cr7 ha iniziato a sbuffare e allargato le braccia verso un compagno. Poi le urla al fischio finale e un calcio alla bottiglietta.

Inoltre il pubblico in tribuna si è scagliato contro CR7, intonando un coro pungente: “Messi, Messi, Messi”.