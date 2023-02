Plusvalenze, il rapporto ‘inquietante’ tra due club di Serie A | FOTO

SportFair

Lo scandalo delle plusvalenze fittizie è in grado di regalare sorprese e possibili ribaltoni della classifica in Serie A. La prima sentenza nei confronti della Juventus è stata già pesantissima, 15 punti di penalizzazione. E’ attesa in vista del ricorso presentato dal club bianconero, poi sarà il turno della seconda inchiesta e altre squadre rischiano tantissimo.

La sentenza dovrà essere afflittiva, ovvero portare un danno in classifica. I club in ansia sono Atalanta, Empoli, Udinese, Sampdoria e Sassuolo.

I rapporti con l’Atalanta, i documenti

Una situazione delicatissima è anche quella dell’Atalanta, nel mirino sono finite alcune trattative di mercato concluse con la Juventus. Il rapporto è stato considerato di ‘partnership opaca’ con il riferimento alla relazione decennale tra società, come confermato dalle intercettazioni di Paratici che ha tirato in ballo anche in Sassuolo.

La sanzione dovrà essere afflittiva e l’Atalanta, in corsa per la Champions League, rischia di trovarsi fuori dalla zona Europa. Il rapporto tra Juventus e Atalanta è stato definito ‘inquietante’, come confermano i documenti dell’indagine pubblicati da Ziliani sul profilo Twitter.

“Considerando che la Juventus sarà ulteriormente penalizzata e verrà retrocessa almeno in B, la notizia è che il Napoli si è ormai aggiudicato il primo scudetto dell’era Calcio Pulito, anno 1 d.A.A. La speranza è che l’era che si è appena dischiusa sia lunga e piena di colori”.

Poi il riferimento all’Atalanta, partendo dalla gaffe della dirigenza nerazzurra sui social. “Sembra incredibile dirlo, ma l’attacco social dell’Atalanta verso il Sassuolo, definito Sassuolontus, cioè un tutt’uno con la Juventus, finisce col riportare la stessa Atalanta sotto la lente d’ingrandimento dei suoi rapporti opachi con la Juventus denunciati dai PM”.

“Gli accordi illeciti stipulati tra i due club sono svariati. “Io quella carta lì non potrei mai tirarla fuori, mostrerebbe che ho fatto falso in bilancio”, dice Percassi ad Agnelli. Ma alla Juve tutti sono al corrente: Arrivabene, Paratici, Cherubini. Atalantus?”.

“Da pag. 76 a pag. 83 il quadro che gli inquirenti tracciano dei rapporti tra Juventus e Atalanta è inquietante: spicca la consapevolezza ad ogni livello dei dirigenti juventini del “debito” datato nel tempo e non meglio precisato da pagare verso il club bergamasco”, conclude il giornalista.