Plusvalenze, le indiscrezioni: “due squadre già in Serie B”

Le ultime indiscrezioni sullo scandalo delle plusvalenze fittizie fanno tremare il campionato di Serie A, in particolar modo due squadre rischiano il baratro. La Juventus è stata già penalizzata con 15 punti da scontare nella stagione in corso, la dirigenza ha preparato il ricorso ma le possibilità di ribaltare la sentenza sembrano molto basse.

L’accusa nei confronti della Juventus è quella di aver concluso accordi di mercato con altre squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Le motivazioni mettono spalle al muro il club bianconero, è stato riscontrato l’illecito grave e ripetuto. La Juventus dovrà puntare necessariamente all’assoluzione, non è infatti prevista la riduzione dei punti di penalizzazione.

Poi sarà il turno del secondo filone, la decisione è stata quella di ‘unire’ l’indagine sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi. Altre squadre di Serie A rischiano di finire nei guai per le operazioni concluse con i bianconeri, il riferimento è a Sampdoria, Sassuolo, Empoli, Udinese e Atalanta. Anche la manovra stipendi preoccupa la Juventus. L’accusa è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia.

I calciatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a 4 come comunicato ufficialmente dal club bianconero. Anche i giocatori sono a rischio squalifica per un mese, la Juventus potrebbe ritrovarsi decimata e la Roma senza il talento di Dybala.

Le anticipazioni sul secondo filone: “due squadre già in Serie B”

Le ultime indiscrezioni sullo scandalo delle plusvalenze fittizie rischiano di scatenare il caos, due squadre sarebbero già in Serie B, ovviamente in attesa della prossima sentenza. Si tratta di Juventus e Sampdoria.

I dettagli sono stati svelati dal giornalista Paolo Ziliani, attraverso tweet pubblicati sul profilo social. “Sapete perchè la Juventus nel 23-24 giocherà se le andrà bene in serie B se non addirittura in C? Perchè l’esito del prossimo processo, quello sulle manovre-stipendi, è stato in pratica già preannunciato dalla Corte nelle motivazioni del -15 del processo plusvalenze”.

Sulla manovra stipendi: “la totalità dei dirigenti, tutti i giocatori e tutti i loro agenti si accordano e firmano scritture private non depositate in Lega, quindi illecite, in cui si finge una rinuncia a 4 mensilità che saranno invece pagate successivamente. Tutto occultato in studi legali. È noto a tutti come negli uffici di Agnelli sia stato ritrovato il documento dell’accordo illegale firmato con Chiellini e come in vari studi legali siano state ritrovate le scritture private (che avrebbero poi dovuto essere distrutte) firmate da calciatori e agenti”.

“E se la partecipazione dei dirigenti all’illecito delle plusvalenze poteva dirsi provato (lo dice la Corte), dimostrata a prova di bomba è già oggi la partecipazione all’illecito delle manovre-stipendi; non solo dei dirigenti, ma anche di giocatori e loro agenti.

E se è vero che la sanzione “deve tener conto della particolare gravità e della natura prolungata e ripetuta della violazione”, qui siamo davanti a un illecito gigantesco commesso da una dozzina di dirigenti e 40 giocatori, ripetuto, con effetti proiettati negli anni”.

“Insomma, nel 2006 finì così, con la Juventus declassata all’ultimo posto della classifica e retrocessa in B con 9 punti di penalizzazione. Oggi però la situazione è più grave. La Juventus è recidiva, ha appena avuto una penalizzazione ed è attesa da altri processi”.

La situazione in Europa e la preoccupazione delle altre squadre

Sulla Coppa Italia: “Se la Juventus vincerà la Coppa Italia, anche ammesso che la FIGC gliela assegni non parteciperà all’Europa League 2023-24 perchè la UEFA la escluderà dalle coppe per almeno 2-3 anni. La sanzione scatterà ad ogni piazzamento nei primi 6 al ritorno in A”.

Poi altri dettagli preoccupanti anche per le altre squadre: “a quello sulle manovre-stipendi seguirà quello sulla “partnership con società terze” (i club amici che l’hanno assistita nelle sue stagioni vincenti) e sempre della lealtà sportiva la Juventus ha fatto strame. Dovrebbe essere radiata: finirà in B o forse in C. Ma sarà poco”.

“Per i tifosi blucerchiati e bianconeri è un dolore, ma i tifosi degli altri club devono saperlo. E allora. Due squadre che lasceranno la serie A si conoscono già, sono Juventus e Sampdoria (penultima, attesa da un -2 e dal processo ai club succursali). Ne resta una. Così è”.

Come cambierebbe la classifica

1- NAPOLI 53

2- INTER 40

3- LAZIO 38

4- ATALANTA 38

5- MILAN 38

6- ROMA 37

7- UDINESE 29

8- TORINO 27

9- BOLOGNA 26

10- EMPOLI 26

11- MONZA 25

12- FIORENTINA 24

13- SALERNITANA 21

14- LECCE 20

15- SASSUOLO 20

16- SPEZIA 18

17- VERONA 13

18- CREMONESE 8

19- SAMPDORIA IN SERIE B

20- JUVENTUS IN SERIE B