Plusvalenze, le affermazioni di uno dei pm contro la Juve: “io tifo Napoli”

Nell’Italia del calcio non si fa altro che parlare della situazione difficile del Milan, che non riesce a brillare in campo, e dunque del futuro incerto di Pioli in rossonero e del caso plusvalenze.

La penalizzazione della Juventus torna alla ribalta questa mattina a seguito della diffusione di un vecchio video di 4 anni fa, nel quale uno dei pm dell’Inchiesta Prisma, Ciro Santoriello, parla apertamente della sua fede calcistica, ammettendo di essere anti-juventino, durante un Forum in cui si parlava di bilanci e plusvalenze.

Le dichiarazioni shock di Santoriello

“Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo“, aveva affermato.

Ad un relatore che aveva dichiarato “rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter“, Santoriello aveva risposto: “vabbé, dai: basta no Juventus“.

Il commento di Abodi

Video e dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente il ministro dello sport Abodi: “ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui“, ha twittato.