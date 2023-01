I tifosi dell’Al Nassr già pazzi di Cristiano Ronaldo: il coro | VIDEO

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per l’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Il club affronterà l’Al Ta’ee il 5 gennaio 2023, non è da escludere l’esordio immediato di Cr7 nel nuovo campionato, oppure al massimo per la gara del 14 gennaio contro l’Al-Shabab. Il portoghese ha firmato il contratto con la nuova squadra, si prepara ad un ruolo da grande protagtonista dentro e fuori dal campo.

L’ex Juventus ha firmato il nuovo contratto: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia Saudita. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni.

Ronaldo sarà anche ambasciatore della candidatura dei Mondiali in Arabia Saudita del 2030 e lo stipendio base schizzerebbe alla cifra monstre di 467 milioni di euro a stagione.

Il coro per Cristiano Ronaldo

Nel frattempo l’Al Nassr è sceso in campo per la partita contro l’Al Khaleej, la gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con il gol realizzato da Aboubakar dopo appena 5 minuti. La nuova squadra di Cristiano Ronaldo guida la classifica con un punto di vantaggio sull’Al Shabab. Cr7 è già diventato un idolo dei tifosi, in particolar modo non è passato inosservata un coro: “Ronaldo” e “Siu”, è già Ronaldo-mania.