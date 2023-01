Otto camere da letto e cascate: la nuova villa di Cristiano Ronaldo

SportFair

Cristiano Ronaldo si prepara per la nuova avventura in Arabia Saudita, ha firmato un contratto da record con l’Al Nassr. Il portoghese è reduce da un rendimento deludente in campo, prima con la maglia del Manchester United e poi con quella del Portogallo.

E’ finito nel mirino di alcuni club, ma l’offerta più vantaggiosa è stata quella dall’Al Nassr. Sul piatto cifre da capogiro: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia Saudita. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni. Ronaldo sarà anche ambasciatore della candidatura dei Mondiali in Arabia Saudita del 2030 e lo stipendio base schizzerebbe alla cifra monstre di 467 milioni di euro a stagione.

L’Al-Nassr affronterà l’Al Ta’ee il 5 gennaio 2023, non è da escludere l’esordio immediato di Cr7 nel nuovo campionato, oppure al massimo per la gara del 14 gennaio contro l’Al-Shabab.

La nuova villa di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avrebbe già individuato la nuova villa in Arabia Saudita, secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘ avrebbe già scelto una casa a Riyadh. La capitale contiene tanti quartieri milionari: Al Muhammadiyah oppure Al Nakheel. Secondo il quotidiano una delle case esaminate da Ronaldo è una villa enorme con 8 camere da letto, piscina olimpionica, sala ricevimenti con cascata e tre ville più piccole per gli ospiti.