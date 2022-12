Quanto guadagna Cristiano Ronaldo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto

SportFair

Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al Nassr, il portoghese ha firmato il contratto da record. E’ ancora un giocatore di altissimo livello, in grado di fare la differenza in campo. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per l’attaccante, dal punto di vista sportivo. Il rapporto con il Manchester United ha raggiunto i minimi storici dopo alcune dichiarazioni contro il club inglese e l’allenatore ten Hag. Ronaldo non ha gradito le scelte dell’allenatore e la rottura è stata inevitabile. Le parti hanno firmato la rescissione del contratto.

L’ex Juventus non è riuscito a riscattarsi al Mondiale in Qatar, con il Portogallo. Il percorso della squadra si è interrotto ai quarti di finale, dalla sorpresa Marocco. Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo in lacrime. La delusione è durata veramente poco, il calciatore ha raggiunto l’intesa per il trasferimento da record in una nuova squadra.

Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: quanto guadagna ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e ogni secondo

Cristiano Ronaldo è sempre più ricco, uno stipendio così non si era mai visto. Tra i tanti record ottenuti, il calciatore è pronto a raggiungere un risultato incredibile anche dal punto di vista economico. Il portoghese ha firmato il nuovo contratto con l’Al Nassr: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia Saudita.

A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni. Finita? Macché. Ronaldo sarà anche ambasciatore della candidatura dei Mondiali in Arabia Saudita del 2030 e lo stipendio base schizzerebbe alla cifra monstre di 467 milioni di euro a stagione. Considerando i 200 milioni di euro a stagione, l’incasso è già clamoroso.

I dettagli sullo stipendio da record di Cristiano Ronaldo