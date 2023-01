Juventus, svelati i nomi dei 4 calciatori che hanno fatto sbottare Allegri

SportFair

E’ uno dei momenti più bassi in casa Juventus, dentro e fuori dal campo. Il club bianconero è reduce dalla stangata dei 15 punti di penalizzazione, in più le ultime prestazioni della squadra non sono state all’altezza. Nell’ultima giornata di Serie A si è registrata la debacle contro il Monza, la gara dello Stadium si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol di Ciurria e Dany Mota.

Come confermato anche dall’allenatore Massimiliano Allegri l’obiettivo è ormai la salvezza, considerando anche la probabile nuova penalizzazione dei prossimi mesi. La Juventus è pronta a presentare ricorso contro i 15 punti di penalizzazione, ma le possibilità di ribaltare la sentenza sembrano basse. Poi sarà il turno della seconda indagine, legata al secondo filone delle plusvalenze e alla manovra degli stipendi. La penalizzazione potrebbe addirittura raddoppiare.

Le prestazioni in casa e la furia di Allegri

Le otto vittorie consecutive in campionato sono ormai un lontano ricordo. La squadra ha perso fiducia dopo la debacle contro il Napoli con il punteggio di 5-1, poi il pareggio contro l’Atalanta e soprattutto la brutta sconfitta contro il Monza.

Il ko contro la compagine di Palladino rischia di portare pesanti conseguenze, non è passata inosservata la furia di Massimiliano Allegri. “Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado in questo momento stia fuori”.

Dichiarazioni preoccupanti sono arrivate anche da Angel Di Maria. “E’ difficile restare concentrati. Ritrovarsi a metà della classifica è strano, ma non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo cercare di lavorare per pensare alla prossima partita che è molto importante”.

Sono 4 i calciatori della Juventus finiti nel mirino del tecnico Massimiliano Allegri. Il riferimento abbastanza certo è nei confronti di Paredes e Kostic. Il campione del Mondo è irriconoscibile e continua a commettere troppi errori, anche l’involuzione del serbo è diventata preoccupante. Nel mirino è finito anche l’atteggiamento. Tra i destinatari dello sfogo risulta anche Alex Sandro, lasciato in panchina per 90 minuti contro il Monza. Infine Bremer, reduce da tre partite disastrose.