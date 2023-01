Una squadra in… bianco e nero: figuraccia Juventus contro il Monza

SportFair

Una squadra in bianco e nero, senza anima e gioco. E’ tracollo Juventus, non solo fuori dal campo ma anche dal punto di vista sportivo e tecnico. Un’altra pessima prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, il Monza ha giocato da grande e si è imposto con il punteggio di 0-2.

E’ uno dei momenti più difficili del club, proprio come ai tempi di Calciopoli. Lo scandalo fuori dal campo ha già portato pesanti conseguenze, la durissima penalizzazione di 15 punti.

La dirigenza ha preannunciato ricorso, ma la situazione potrebbe anche peggiorare dopo la seconda inchiesta. La squadra rischia un’altra penalizzazione sul secondo filone delle plusvalenze e sulla manovra degli stipendi. Il campo ha fornito altre indicazioni, la Juventus è in crisi anche dal punto di vista tecnico.

Juventus e Monza

Juventus e Monza si sono affrontate nel match della 20esima giornata del campionato di Serie A, il tecnico Allegri ha recuperato calciatori importanti ma la situazione non è cambiata. Addirittura non è riuscito ad inserire Pogba per aver finito i 5 cambi a disposizione. Anche la confusione in panchina è evidente.

Il Monza gioca da grande, il merito del sorprendente Palladino è sempre più evidente. Gli ospiti si trovano in doppio vantaggio con Ciurria e Dany Mota, nel primo tempo anche un gol annullato a Caprari. Nella ripresa Allegri si gioca le carte Milik e Vlahovic ma il portiere Di Gregorio si supera. Finisce 0-2, Juventus in difficoltà e il Monza vola e sorpassa proprio i bianconeri.