Il VakifBank ‘scarica’ Paola Egonu? Lei intanto chiarisce: “non odio gli italiani”

Campionessa italiana di volley, Paola Egonu è stata per molto tempo al centro delle polemiche per il suo sfogo al termine dei Mondiali di pallavolo 2022.

L’azzurra aveva dichiarato che a gennaio 2023 avrebbe dato notizie riguardo il suo futuro in azzurro e intanto si è concentrata e buttata a capofitto nella nuova avventura in Turchia.

Le difficoltà col VakifBank

Sembra però che la storia tra Paola Egonu ed il VakifBank allenato dall’italiano Guidetti non sia destinata a durare. Dalla Turchia, infatti, spuntano dei rumors su un addio alla campionessa italiana a fine stagione.

A lanciare la bomba è Voleybolmagazin.com, secondo cui il VakifBank, che sta lavorando ad un’offerta per ingaggiare Boskovic, non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto all’opposta azzurra, che verrebbe sostituita con Vargas. Il futuro di Paola Egonu si deciderà entro il 31 marzo, data di scadenza per il rinnovo.

Paola Egonu a Sanremo

Intanto Paola Egonu si prepara per un’esperienza unica: sarà co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo 2023, al via il 7 febbraio.

La campionessa azzurra sarà sul palco dell’Ariston nella serata del 9 febbraio e ha così raccontato a Repubblica la chiamata di Amadeus e le sue emozioni: “Amadeus mi ha contattata e ho capito subito: ‘Oddio, allora è per quello che penso’. È stato molto gentile, mi ha spiegato la sua idea del festival, mi ha fatto sentire bene anche quando ero ansiosa. Mi ha fatto capire che sarà una bellissima esperienza. Come voglio essere a Sanremo? Bella, elegante e sorridente. Il festival non l’ho sempre seguito, ma so che ha la sua importanza. I miei genitori sono felicissimi, entusiasti per me. Sanno che è un evento. I tacchi? Ancora non ho deciso se li metterò, so che c’è la famosa scala. Credo che chiunque sarebbe un po’ agitato sul quel palco. Spero di non inciampare e soprattutto di non cadere, sarebbe veramente terribile. La TV non è il mio campo, ma sono una che impara velocemente. Mi piacerebbe avere la possibilità di farmi conoscere come persona, un insieme di forza, tenacia e di fragilità. Il mio grande desidero è raccontarmi. L’attesa mi emoziona“.

Il futuro in azzurro

Non è mancato un commento su quanto accaduto mesi fa ai Mondiali di pallavolo e sul suo rapporto e legame con l’Italia e gli italiani.

Paola Egonu potrebbe annunciare la sua decisione sul suo futuro in azzurro proprio al Festival di Sanremo: “sento la necessità di dover chiarire certe cose, quello che è successo. Sono idee che non mi appartengono… Non ha molto senso dirlo così, non è che abbia commesso un crimine e ci tengo a ribadirlo. Voglio chiarire il fatto che non odio gli italiani e l’Italia non mi odia. In quel momento, quando mi sono sfogata mi sentivo fragile, non volevo offendere. Adesso avrò un’ulteriore occasione per chiarirlo“.