Paola Egonu in Turchia, l’allenatore: “qui potrà fare la spesa o mangiare una pizza senza essere infastidita”

Gli ultimi giorni sono stati difficili per Paola Egonu. L’Italia del volley ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali, ma l’atleta è stata contestata per la prestazione in semifinale contro il Brasile. Al termine del match contro gli Usa, Paola Egonu si è sfogata ed un suo video è diventato virale. L’azzurra ha annunciato l’addio alla Nazionale, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Nel frattempo si prepara per la nuova esperienza in Turchia con la maglia del VakifBank Istanbul, l’allenatore Giovanni Guidetti ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sono molto contento e onorato che Paola venga a giocare da noi. Ci siamo parlati per poco tempo e non posso dire di conoscerla bene. Ma sono davvero curioso del fatto di poterla allenare, credo che sia una delle più grandi giocatrici del mondo”.

Sull’aspetto personale: “so che Paola non sta passando un periodo facile, purtroppo lo sport è così. Ti portano in alto quando vinci e ti arrivano grandi critiche quando perdi, la posso capire benissimo, sta accadendo anche a me con la Turchia, dopo il Mondiale. Per questo credo che questa esperienza sarà perfetta per lei. Riscoprirà il piacere di fare la spesa o mangiare una pizza con gli amici, senza essere infastidita. Credo che sia il posto giusto per lei. Anche perché questa è una grande famiglia, ovviamente con le proprie regole da rispettare per farne parte, ma anche con la libertà per gestire la sua vita. Sarà una bella sfida umana e professionale e sono molto eccitato di averla finalmente in palestra con noi”.

“Credo che potrà essere se stessa, concentrandosi su quello che c’è da fare. Questa è una grande squadra che sa anche tutelare i propri atleti”.